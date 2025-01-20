Fiat Tofaş traktöre çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fiat Tofaş traktöre çarptı: 3 yaralı

Geniş Video İzle

Kastamonu'nun Daday ilçesinde Fiat Tofaş otomobil traktörün römorkuna çarptı, 3 kişi yaralandı.

20.01.2025 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fiat Tofaş otomobil traktörün römorkuna çarptı: 3 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde otomobilin aynı istikamette seyir halinde olan traktörün römorkuna arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Daday ilçesi Kastamonu-Daday karayolu Sarıçam köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer T. yönetimindeki 37 SN 334 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Murat Y. yönetimindeki 37 AS 714 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Rüvetde T. ve Aysel A. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Fiat Tofaş traktöre çarptı: 3 yaralı
Kaynak: İHA

Kastamonu, Otomobil, 3-sayfa, Ulaşım, Daday, Tofaş, Kaza, Fiat, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fiat Tofaş traktöre çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:30 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bomba ihbarı asılsız çıktı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba ihbarı asılsız çıktı
23:55 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: ’Oylarımız yüzde 40’a yaklaşıyor’ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'
23:35 Verilen hediye dikkat çekti Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı Verilen hediye dikkat çekti! Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı
22:24 Gazze’de ateşkes sonrası Türk bayrağı sürprizi Gazze'de ateşkes sonrası Türk bayrağı sürprizi
11:31 Hamas bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim etti Hamas bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim etti
11:16 Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti Ateşkes karşıtı aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir istifa etti
11:04 Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı
10:55 Gazze’ye yoğun bombardıman: 24 kişi hayatını kaybetti Gazze'ye yoğun bombardıman: 24 kişi hayatını kaybetti
10:18 Kağıthane’de asfalt döken kamyonun damperi devrilip balkona girdi ölümden saniyelerle kurtuldu Kağıthane'de asfalt döken kamyonun damperi devrilip balkona girdi; ölümden saniyelerle kurtuldu
10:08 Naci Görür, Yedisu Fayı’nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe Naci Görür, Yedisu Fayı'nı işaret etti: Burası deprem üretmeye gebe
09:45 İrem Derici’nin “evlilik şartı“ şaşkına çevirdi İrem Derici'nin "evlilik şartı" şaşkına çevirdi
09:28 İsrail ateşkes saatinde Gazze’yi yeniden vurdu İsrail ateşkes saatinde Gazze'yi yeniden vurdu
08:40 Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti Borsada işlem gören 20 yıllık şirket iflas etti
08:01 5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti 5 gün önce doğan bebeğine anne sütü götürürken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti
07:36 TikTok, ABD’de erişime kapatıldı TikTok, ABD'de erişime kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 02:00:16. #1.12#
SON DAKİKA: Fiat Tofaş traktöre çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.