Filipinler'de Kaçırılan Polis Aracıyla Yayaların Arasına Dalan Kişi 3 Kişinin Ölümüne Neden Oldu

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Filipinlerde bir kişinin kaçırdığı polis aracıyla yayaların arasına dalması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Filipinler'in Rizal eyaletine bağlı Morong kasabasında yerel saatle 11.45 sıralarında psikolojik rahatsızlığı bulunan bir kişi park halindeki polise ait devriye aracını kaçırdı. Polisin aracı durdurmaya çalıştığı ancak şahsın hızlanarak kaçmayı başardığı, önce yol kenarındaki direğe daha sonra ise yayalara çarptığı öğrenildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği biri polis en az 6 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen 57 yaşındaki şahıs polis tarafından gözaltına alındı. - MANILA