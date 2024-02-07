Filipinler, sağanak yağışa teslim: Toprak kaymasında 45 yaralı, 41 kayıp

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Filipinlerde yaklaşık 2 haftadır etkili olan şiddetli yağış heyelana neden oldu. Bir maden şirketinin çalışanları servis beklediği sırada yaşanan heyelanda 3'ü ağır 45 kişi yaralandı. 41 kişiden ise haber alınamıyor. Bölgede arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

OTOBÜSLER VE BAZI YAPILAR TOPRAĞA GÖMÜLDÜ

Heyelan bölgesinde en az 3 otobüsün ve bazı yapıların toprağa gömüldüğünü öğrenilirken, Filipinler ordusunun yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarına hükümete bağlı ekiplerle özel kurtarma ekiplerinin de destek verdiği duyuruldu.

EN AZ 17 KİŞİ CAN VERDİ

Günlerdir etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında en az 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Doğal afetlerin meydana geldiği bölgedeki köylerde yaşayan 10 bin 100 kişinin sel ve toprak kaymaları sebebiyle evlerinden tahliye edildiği belirtildi. Bazı belediyelerde ise yaklaşık beş bin kişinin tahliye merkezlerine sığındığı kaydedildi.