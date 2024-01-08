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Filistin'de Yahudi yerleşimciler zeytin hırsızlığı yapmaya devam ediyor - Son Dakika
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Filistin'de Yahudi yerleşimciler zeytin hırsızlığı yapmaya devam ediyor

Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait zeytinleri çalmaya devam ediyor. İsrailli insan hakları örgütü Yesh Din tarafından çekilen görüntülerde, Yahudi yerleşimcilerin zeytin ağaçlarına vurarak zeytinleri çuvallara topladığı görülüyor.

Filistin\'de Yahudi yerleşimciler zeytin hırsızlığı yapmaya devam ediyor
08.01.2024 - 23:12,  Güncelleme: 23:20
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Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait zeytinleri çaldı.

Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. Itamar yerleşimine yakın bir bölgede bulunan Avarta köyü dışındaki Filistinlilere ait zeytin mahsulü, 2 Yahudi yerleşimci tarafından çalındı.

İsrailli insan hakları örgütü Yesh Din tarafından çekilen görüntüler ile Yahudi yerleşimcilerin hırsızlığı belgelendi. Yesh Din, "Bugün erken saatlerde Yesh Din'in saha araştırmacısı, iki yerleşimcinin Avarta sakinlerinin özel mülkiyetindeki Filistin topraklarından zeytin çaldığını belgeledi. Bu olay Itamar yerleşimi yakınlarında gerçekleşirken, İsrail güvenlik güçlerine ait araçlar oradan geçti ve onları durdurmak için hiçbir şey yapmadı" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, Yahudi yerleşimcilerin zeytin ağaçlarına ellerindeki sopalarla vurarak zeytinleri yanlarında getirdikleri çuvallara topladığı görüldü. - BATI ŞERİA

Kaynak: İHA
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Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Filistin'de Yahudi yerleşimciler zeytin hırsızlığı yapmaya devam ediyor - Son Dakika


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