Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa saldıran şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Şüpheli hakkında 4 yıla kadar hapis talebi ve tahliye kararı

İSTANBUL - İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşünden elinde Kelime-i Tevhid bayrağıyla dönen kişiye 'sen tam bir Arap sevicisisin' diyerek saldırdığı iddia edilen Ege Akersoy'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Akersoy'un 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca mahkemece Akersoy'un tahliyesine karar verildi. İlk duruşma 14 Şubat tarihinde görülecek.

Beyoğlu'nda 1 Ocak 2024'de Filistin'de yaşananları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan İsmail Aydemir'e 'sen tam bir Arap sevicisisin. Arap kültürünü savunuyor' diyerek saldırdığı iddia edilen şüpheli Ege Akersoy'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ege Akersoy'un kamuya açık alanda Filistin'de yaşanan olayları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve üzerinde Arapça ifadeler bulunan bayrağı taşıyan müşteki İsmail Aydemir'e 'sen tam bir Arap sevicisisin. Arap kültürünü savunuyor' şeklinde sözler söylediği ve söylemleri ile halkın sosyal sınıf, ırk veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği anlatıldı. Yapılan saldırının toplumun bir kesiminde diğer kesimine karşı nefret uyandıracak mahiyette olduğu belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Akersoy'un eyleminin kamuoyu tarafından yakından takip edilerek tepki gösterilen Filistin'de yaşanan olaylar, şehit haberleri gibi halk arasında infial uyandıran olaylarla ilgili yapılan bir miting sonrasında gerçekleşmesinin eylemi soyut tehlike suçu olmaktan çıkarılıp somut tehlike suçu haline getirdiği, şüpheliyi tanımayan ve sadece miting sonrası elinde bayrak taşıması nedeniyle saldırıya maruz kalan müşteki Aydemir'e yapılan saldırının toplumun bir kesiminde diğer kesimine karşı nefret uyandıracak mahiyette olduğu aktarıldı.

Olay sonrası görsel ve yazılı medyada gösterilen tepkilerin de dikkate alındığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin eyleminin kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturduğu, Adli Tıp Kurumu raporunda müştekide meydana gelen yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebileceğinin tespit edildiği de kaydedildi.

Sözlü olarak uyarması gerektiğini ve pişman olduğunu söylediği kaydedildi

Şüpheli Akersoy'un ifadesine yer verilen iddianamede, şüphelinin Suudi Arabistan tarafından Türkiye'nin kurucu liderinin fotoğrafı mesele edilerek Türkiye aleyhine uygulama yapılması, yaşanan terör saldırıları sonucunda 12 askerin şehit edilmesinden sonra bir Türk vatandaşının Türk Bayrağı taşımasını beklerken karşısından gelen yeşil üzeri Arapça yazılı bayrak taşıyan şahsa hitaben 'Sen Türk vatandaşı değil misin, hassas zamanlardayız' dediğini, kendisinin de cevaben 'istediğimi taşırım' dediğini, aralarında itişme olduğunu, yakınına doğru gelince kendisini korumak amacıyla yumruk attığını, sözlü olarak uyarması gerektiğini, pişman olduğunu ve herhangi bir ulusa yönelik söyleminin olmadığını söylediği kaydedildi.

'Sen tam bir Arap sevicisin' dediğini ve bir anda burnuna yumruk attığını söylediği aktarıldı

Müşteki Aydemir ise yeşil renkli üzerinde beyaz renkli Arapça harfler ile bildiği kadarıyla 'La İlahe İllallah Muhammeden Resullullah' yazan bayrağın elinde iken Yolcuzade Sokak üzerinde yürüdüğü esnada daha önceden tanımadığı şüphelinin karşısına çıktığını, kendisine hitaben 'Burası Türkiye sen ne biçim bir Türk vatandaşısın, sen tam bir Arap sevicisin' dediğini ve bir anda burnuna yumruk attığını, bir anda kendisini yerde bulduğunu, şahsın yere düştüğünde kendisine vurmaya devam etmediğini, vatandaşların araya girdiğini, şüpheli hakkında davacı ve şikayetçi olduğunu söylediği kaydedildi.

4 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ege Akersoy'un 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' ve 'kasten yaralama' suçundan toplamda 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Tahliye edildi

Öte yandan davanın açıldığı İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi'nce, Akersoy hakkındaki tutukluluk tedbirinin ölçülü olmayacağı, 'halkı kin düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunun ise değişme ihtimali de dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Ayrıca Akersoy'a yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına da hükmedildi. Aksersoy'un yargılanmasına 14 Şubat tarihinde İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.