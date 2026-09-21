Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de 73 bin 914 can kaybını açıkladı - Son Dakika
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Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de 73 bin 914 can kaybını açıkladı

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Filistin Sağlık Bakanlığına göre Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 73 bin 914 kişi hayatını kaybetti, 174 bin 952 kişi yaralandı. Bakanlık son 24 saatte 4 sivilin cansız bedeninin hastanelere getirildiğini, 17 sivilin yaralandığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 914'e yükseldiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin saldırıları sürerken, enkaz çalışmaları da devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 4 sivilin cansız bedeninin getirildiği bildirildi. Bakanlık, İsrail askerlerinin son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 17 sivilin yaralandığını aktardı.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'te varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının bin 394'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 834'e yükseldiği, yaralı sayısının da 4 bin 839'a ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 914'e, toplam yaralı sayısının da 174 bin 952'ye ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İHA
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