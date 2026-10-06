Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de 74 bin 245 ölü olduğunu duyurdu - Son Dakika
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Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de 74 bin 245 ölü olduğunu duyurdu

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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana can kaybının 74 bin 245'e ulaştığını açıkladı. Bakanlık, ateşkesin başladığı 10 Ekim 2025'ten bu yana 1 bin 462 ölü, son 24 saatteki ihlallerde ise 1 ölü ve 35 yaralı kaydedildiğini aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 245'e yükseldiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı belirtildi. Bakanlık ayrıca 1 sivilin daha önceki saldırılarda aldığı yaralar nedeniyle öldüğünü aktardı.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 462, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 836'ya, yaralı sayısının da 5 bin 151'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 245'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 175 bin 267'ye ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İHA
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