Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 74 bin 618 ölü tespit etti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 618'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında can kaybı her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı 1 kişinin ise yaşamını yitirdiğini aktararak, 21 kişinin de yaralandığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 602'ye, yaralı sayısının 5 bin 794'e yükseldiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 618'e, yaralı sayısı ise 175 bin 920'ye ulaştı.