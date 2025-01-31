Filistinli 183 Mahkum Yarın Serbest Bırakılacak

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Filistin Mahkumlar Medya Ofisi Sözcüsü Amani Sarahneh, yarın esir takası çerçevesinde serbest bırakılacak Filistinli mahkumların sayısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yarın serbest bırakılacak mahkumların güncellenmiş sayısı 183'tür" dedi.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması çerçevesindeki 4. esir takası yarın gerçekleştirilecek. Hamas'ın silahlı kanada İzzeddin El Kassam Tugayları yarın serbest bırakılacak esirlerin "Keith Siegel, Ofer Calderon ve Yarden Bibas" olduğunu açıklarken, İsrail'in kaç Filistinli mahkumu serbest bırakacağına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Filistin Mahkumlar Medya Ofisi Sözcüsü Amani Sarahneh yaptığı açıklamada, "Yarın serbest bırakılacak mahkümların güncellenmiş sayısı 183'tür" ifadelerini kullandı. Sarahneh, açıklamasında mahkumların 18'inin müebbet hapis cezasına çarptırıldığını, 54'ünün uzun süreli hapis cezası almış olduğunu, 111'inin ise İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra mahkum edildiğini söyledi.

Filistin Mahkumlar Medya Ofisi tarafından erken saatlerde yapılan açıklamada, İsrail'in yarın 90 Filistinli mahkumu serbest bırakacağı duyurulmuştu. - GAZZE