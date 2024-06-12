Filistinli grup, BM Filistin Daimi Temsilciliği binasında protesto düzenledi - Son Dakika
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Filistinli grup, BM Filistin Daimi Temsilciliği binasında protesto düzenledi

Filistinli grup, BM Filistin Daimi Temsilciliği binasında protesto düzenledi

ABD'nin New York kentinde Filistin hükümeti karşıtı Filistinli grup, BM Filistin Daimi Temsilciliği binasının bulunduğu sokakta protesto düzenledi. Göstericiler, broşürler ve taşlar dağıtarak, Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin kanını temsilen kırmızı boya döktü. Bir polis aracına zarar veren göstericiler, binaya saldırmak istedikleri düşüncesiyle önlem alınmıştı.

12.06.2024 22:19
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ABD'nin New York kentinde Filistin hükümeti karşıtı Filistinli grup, BM Filistin Daimi Temsilciliği binasının bulunduğu sokakta protesto düzenledi.

ABD'nin New York kentinde sabah saatlerinde Filistin hükümeti karşıtı Filistinli 10 kişilik grup, BM Filistin Daimi Temsilciliği binasının bulunduğu sokakta protesto düzenledi. Göstericiler, binanın bulunduğu sokağa broşürler ve taşlar dağıtarak, Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin kanını temsilen kırmızı boya döktü. Göstericiler, sokakta bulunan bir polis aracına zarar verdi.

Sokakta devriye gezen bir polis memuru, "Ellerindeki taşları sokağa fırlatmaya başladıklarında binaya saldırmak isteyeceklerini düşündük, bina önünde konumlandık. Tamamıyla organize olmuşlardı" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

New York, Filistin, Gazze, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Filistinli grup, BM Filistin Daimi Temsilciliği binasında protesto düzenledi - Son Dakika

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