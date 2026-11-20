Girne'de 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasında 9 sanık, 13'üncü kez hakim karşısında çıktı. Tahkikat polisi Mehmet Mannaş, sanıklara "taksirle öldürme" yerine "kasten öldürme" suçu yöneltti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet gemi kazasına ilişkin dava devam ediyor. Girne Kaza Mahkemesi'nde görülen davada 9 sanık, 13'üncü kez hakim karşısında çıktı. Duruşmada, şirket direktörü Ali Özdülger, birinci kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, baş makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat Sertan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hummolov ve Raşat İbrahimov hazır bulundu.

Duruşmada, tahkikatı yürüten polis memuru Mehmet Mannaş, soruşturma kapsamında elde edilen yeni bilirkişi raporlarını, geminin tamiratına ilişkin tespitleri ve zanlıların görev ve sorumluluklarına yönelik araştırmaları mahkemeye aktardı. Mannaş, soruşturmanın önceki aşamalarında zanlılar hakkında Fasıl 154 Ceza Yasası'nın 210'uncu maddesinde düzenlenen "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan işlem yapıldığını ancak soruşturma kapsamında temin edilen bilirkişi raporları ve elde edilen yeni bulguların, olayın daha ağır bir suç kapsamında değerlendirilmesini gerektirdiğini ifade etti. Mannaş, zanlıların artık aynı yasanın 205'inci maddesinde düzenlenen "kasten öldürme" suçu kapsamında soruşturulduğunu açıkladı. Mannaş, geminin batmasına neden olan ihmallerin ağır nitelikte olduğunu ve söz konusu ihmallerin çok sayıda kişinin ölümüne yol açtığının değerlendirildiğini mahkemeye aktardı.

Gemi uygun olmayan malzemelerle tamir edilmiş

Mannaş, geminin batmasına ilişkin temin edilen bilirkişi raporlarında, daha önce gerçekleştirilen tamiratın kazayla bağlantılı olduğuna yönelik tespitlerin bulunduğunu açıkladı. Geminin tamiratında kullanılan malzemelerin uygun olmadığının bilirkişi raporuyla belirlendiğini kaydeden Mannaş, söz konusu tamiratın tersanede yapılması gerektiğini ifade etti. Mannaş, geminin gerekli şartlarda tamir edilmemesi nedeniyle battığına ilişkin bilirkişi raporunun soruşturma dosyasında bulunduğunu belirtti.

Geminin tamiratında kullanılan malzemelerin 13 Haziran tarihinde satın alındığını açıklayan Mannaş, tamirat sürecinde görev alan ve bu işlemlerden haberdar olan kişilerin sorumluluklarının araştırıldığını kaydetti. Geminin su geçirmez kapıları ve su geçişlerine ilişkin de bilirkişi raporları temin edildiğini belirten Mannaş, söz konusu raporların suçun niteliğinin değiştirilmesinde etkili olduğunu söyledi.

Özdülger tamirat masraflarını biliyordu

Mannaş, şirket direktörü Ali Özdülger'in gemide gerçekleştirilen tamirattan haberdar olduğunu ve tamirat için yapılan ödemeleri bildiğini mahkemeye aktardı. Mannaş, Özdülger'in yapılmaması gereken bir tamiratın masraflarını bilerek karşıladığını ve şirket direktörü sıfatıyla bu süreçte sorumluluğu bulunduğunun değerlendirildiğini belirtti.

Birinci kaptan Mustafa Öz'ün ise geminin tamiratını dönemin mürettebatıyla birlikte gerçekleştirdiğini ifade eden Mannaş, tamirat sürecinde Serkan Taçyıldız'ın da görev aldığını kaydetti.

İkinci kaptan Merve Nur Seraslan ile baş makinist Zeki Öz ve ikinci makinist Metin Gül'ün de gerçekleştirilen tamirattan haberdar olduklarının soruşturma kapsamında değerlendirildiğini açıkladı.

Su geçirmez kapılara ilişkin zanlıların sorumlulukları araştırılıyor

Mannaş, geminin su geçirmez kapılarıyla ilgili tespitlerin de soruşturmanın önemli başlıklarından birini oluşturduğunu belirtti. Geminin batması sırasında su geçirmez kapıların durumuna ilişkin bilirkişi raporlarının temin edildiğini ifade eden Mannaş, zanlıların bu kapılara ilişkin sorumluluklarının araştırıldığını kaydetti.

Mannaş, Vale Hummadov'un verdiği ifadede, gemideki kapıların tamamının açık olduğunu belirttiğini mahkemeye aktararak, Raşat İbrahimov'un ise gemideki diğer görev ve sorumlulukları kapsamında soruşturulduğunu ifade etti. Serkan Erol'un da geminin batması sırasında görevini yerine getirmediği yönünde tespitler bulunduğunu belirten Mannaş, bu zanlının olay anındaki yükümlülüklerinin araştırıldığını söyledi.

İkinci kaptanın tamirata ilişkin e-posta hesabı kapatıldı

Duruşmada, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan'ın daha önce verdiği gönüllü ifadede bahsettiği elektronik posta yazışmaları da gündeme geldi. Mannaş, Seraslan'ın ifadesinde geminin tamir edildiğine ilişkin fotoğrafların elektronik posta yoluyla gönderildiğini belirttiğini, ancak söz konusu e-posta hesabının şirket tarafından kapatıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Seraslan'ın avukatlarından Bahar Ersözer'in, e-posta hesabının şirket tarafından kapatıldığının nasıl belirlendiğini sorması üzerine Mannaş, Seraslan'ın hesabının kapatıldığını söyledi. Mannaş, Metin Gül'ün elektronik posta hesabına da erişmeye çalıştıklarını ancak hesabın açılmadığını, şifrelerin değiştirildiğini belirtti. Soruşturma kapsamında zanlılar arasındaki yazışmalara ulaşılmak istendiğini ifade eden Mannaş, elektronik posta hesaplarının kapalı olması nedeniyle bu yazışmaların temin edilemediğini kaydetti. Mannaş, el konulan telefonların incelenmesinin ardından soruşturmanın elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda sürdürüleceğini belirtti.

SOLAS, ISM ve HSC belgeleri bilirkişiler tarafından inceleniyor

Mannaş, gemide görev yapan personelin sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla uluslararası denizcilik mevzuatı kapsamındaki belgelerin incelenmeye devam ettiğini açıkladı. Türk Loydu'ndan temin edilen belgeler ile SOLAS, ISM ve HSC kapsamındaki kayıtların bilirkişiler tarafından değerlendirildiğini belirten Mannaş, bu belgeler doğrultusunda mürettebatın görev ve yetkilerinin ayrı ayrı araştırıldığını ifade etti. Mannaş, 9 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen görev çizelgesinin de soruşturma kapsamında incelendiğini belirtti.

Söz konusu çizelgede gemide görev yapan personelin normal çalışma şartlarındaki sorumluluklarının yanı sıra acil durumlarda yerine getirmesi gereken görevlerin de yer aldığını kaydeden Mannaş, bu görevlerin kazanın meydana geldiği sırada yerine getirilip getirilmediğinin araştırıldığını söyledi.

Türkiye'de aranan kişilerden ifade alınmaya devam ediliyor

Mannaş, soruşturma kapsamında Türkiye'de bulunan kişilerden ifade alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Mannaş, Türkiye'de aranan kişilerden ikisinin ifadesinin alındığını, dört kişinin ise henüz ifadesinin alınamadığını açıkladı. Duruşmada şirket müdürü Saim İlkılıç ile geminin daha önceki baş makinisti Şimşek'in isimleri de gündeme geldi. Avukat Ersözer ise Serkan Taçyıldız ve Onur Karaca'dan ifade alındığını ileri sürdü.

Mannaş, soruşturma kapsamında Türkiye'den temin edilen belgelerin ve alınan ifadelerin değerlendirilmeye devam ettiğini belirtti.

Geminin batmasına ilişkin görüntüler inceleniyor

Mannaş, soruşturma kapsamında emare olarak alınan görüntülerin de bilirkişiler tarafından incelendiğini açıkladı. Elde edilen görüntülerde geminin yan kısmının görüldüğünü, ancak alt bölümüne ilişkin görüntü bulunmadığını belirten Mannaş, mevcut görüntüler üzerinden teknik değerlendirmelerin sürdüğünü söyledi. Mannaş, bilirkişilerin görüntülerle ilgili rapor hazırlamaya devam ettiğini kaydetti.

12'nci duruşmada VDR cihazı ve güvenlik eksiklikleri gündeme gelmişti

Davanın bir önceki duruşmasında Mannaş, geminin VDR cihazına yönelik incelemelerin tamamlandığını, cihazın arızaları kayıt altına almadığını ve olay gününe ait ses kaydının bulunmadığını açıklamıştı. Soruşturma kapsamında 300'ün üzerinde ifade alındığını belirten Mannaş, Türkiye'den geminin geçmiş kazaları ve denetimlerine ilişkin belgelerin temin edildiğini mahkemeye aktarmıştı.

Önceki duruşmada ayrıca gemide bulunması gereken 35 can simidinden yalnızca 14'ünün mevcut olduğu, 12 çocuk can yeleğinin eksik bulunduğu ve Liman Dairesi denetimlerinde belirlenen bazı eksikliklerin şirket tarafından sonradan tamamlandığı yönündeki ifadeler de gündeme gelmişti.

9 zanlıya 3 gün ek tutukluluk

Mannaş, elde edilen bilirkişi raporları doğrultusunda suçun niteliğinin değiştiğini, geminin tamiratına ilişkin teknik incelemelerin ve zanlıların görev ve sorumluluklarının araştırılmasının sürdüğünü belirterek ek tutukluluk talebinde bulundu. Yargıç Mine Gündüz Sergen, soruşturmanın devam ettiğini dikkate alarak 9 zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.