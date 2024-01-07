 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti - Son Dakika
Üye Girişi

Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti

MasterChef Türkiye'nin 6 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümünde finale kalan iki isim belirlendi. Finale bir kala hayallerine veda eden Hasan'ın elenmesinin ardından MasterChef Türkiye All Star'da finale Esra ve Tahsin kaldı.

Finale bir kala Hasan\'dan büyük hata! Hayallerine veda etti
07.01.2024 - 09:10,  Güncelleme: 09:13
Abone Ol

MasterChef'te büyük final için geri sayım başladı. Finale kalmak için mücadele eden Tahsin, Hasan ve Esra hünerlerini sergilerken, Hasan yarı finalde yaptığı büyük hatayla hayallerine veda etti.

YAPTIĞI HATA SONRASI ELENDİ

MasterChef Türkiye'nin 6 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümünde finale kalan iki isim belirlendi. Masterchef Türkiye'de finale bir adım kala elenen isim Hasan oldu. Hasan'ın tatlısının içinden streç film çıktı.

Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti

FİNALE KALAN İSİMLER BELLİ OLDU

Finale bir kala hayallerine veda eden Hasan'ın elenmesinin ardından MasterChef Türkiye All Star'da finale Esra ve Tahsin kaldı.

Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti
YORUMLAR

MasterChef, Türkiye, Televizyon, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti - Son Dakika


08:28
AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir? AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir?
08:08
81 ilde gerçekleştirilen 'Çember-10' operasyonlarında 4853 firari yakalandı 81 ilde gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında 4853 firari yakalandı
08:03
İmamoğlu'ndan Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi İmamoğlu'ndan Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi
00:18
Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü
23:38
AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı
23:15
AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti
22:59
Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı
22:34
İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü

Son Dakika
08:28 AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir?
08:08 81 ilde gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında 4853 firari yakalandı
08:03 İmamoğlu'ndan Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi
00:18 Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü
23:38 AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı
23:15 AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti
22:59 Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı
22:34 İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü
22:32 AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday
22:13 Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 09:18:30. #1.13#
SON DAKİKA: Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement