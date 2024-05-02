Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı! Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı

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Lüks aracı bu hale bir at getirdi

Yüreklerin ağza geldiği adres İstanbul Başakşehir oldu. Bir iş yerinde kimyasal maddelerin tutuşmasıyla birlikte büyük bir patlama meydana geldi. Alevlerin arasında kalan işçi kendini dışarıya atmaya çalışsa da yaralanmaktan kurtulamadı. Polis ekipleri, çıkan yangına ilişkin çalışma başlattı.

ÖNCE ALEV ALEV YANDI SONRA BOMBA GİBİ PATLADI

Korkutan yangın, Dersan Koop Sanayi Sitesi'nde kimyasal madde üretilen 3 katlı iş yerinin giriş katında meydana geldi. Kimyasallar, henüz belirlenemeyen nedenle bir anda alev alev yanmaya başladı. Aradan çok geçmeden ise büyük bir patlama meydana geldi.

ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULUŞ

İş yerinde meydana gelen şiddetli patlamayla birlikte bir işçi parlayan alevlerin arasından çıkmaya çalıştı. Yere düşen işçi, sürünerek kaçtı ve hayatını son anda kurtardı.

YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

Yükselen alevler tüm iş yerini sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında yüzünden hafif yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu. Polis ekipleri, çıkan yangına ilişkin çalışma başlattı.