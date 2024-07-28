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Fındık bahçesinde tırpan yapıyordu, uçuruma yuvarlandı

DÜZCE - Düzce'de fındık bahçesinde tırpan yapan M.K., ayağı kayıp uçuruma yuvarlanınca AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Cumayeri ilçesine bağlı Üvezbeli köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre M.K. fındık bahçesinde tırpan yaptığı esnada ayağı kayınca uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından M.K. bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.