Finike'deki restoranda çıkan silahlı kavgada 1 garson öldü, 1 garson yaralandı - Son Dakika
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Finike'deki restoranda çıkan silahlı kavgada 1 garson öldü, 1 garson yaralandı

Finike\'deki restoranda çıkan silahlı kavgada 1 garson öldü, 1 garson yaralandı

Antalya'nın Finike ilçesindeki bir restoranda çalışan garsonlar arasında çıkan alacak verecek meselesi ve temizlik tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 garson hayatını kaybederken, 1 garson yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

27.04.2024 14:57
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Antalya'nın Finike ilçesindeki restoranda çalışan garsonlar arasında alacak verecek meselesi ve temizlik tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 garson öldü, 1 garson yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli garson polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Perşembe gecesi 01.30 sıralarında Finike ilçesi Kale Mahallesi Şerbetçi Bulvarı üzerinde yer alan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerinde garson olan Mehmet Şirin E. (58) ile diğer garsonlar Osman Altındağ ve Serkan D. arasında 3 bin 600 TL alacak verecek meselesi ve iş yeri temizliğinden kaynaklı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Şirin E., Osman Altındağ (34) ve Serkan D'yi (31) tabancayla ateş ederek yaraladı. Karın bölgesinden yaralanan Osman Altındağ ve koltuğunun altından yaralanan Serkan D. İhbar üzerine çağrılan ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı. Altındağ, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken polis ekipleri tarafından olay yerine yakın bir noktada suç aleti tabancayla beraber yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Şirin E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İki çocuk babası Osman Altındağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi İşlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin yakınlarına teslim edileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Finike'deki restoranda çıkan silahlı kavgada 1 garson öldü, 1 garson yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Finike'deki restoranda çıkan silahlı kavgada 1 garson öldü, 1 garson yaralandı - Son Dakika
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