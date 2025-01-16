Firar Eden E.D. Yakalandı

Çanakkale'de kasten yaralama suçundan 8 yıl 3 ay 15 gün aranması bulunan ve Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden E.D. polis tarafından yakalandı.
Çanakkale'de kasten yaralama suçundan 8 yıl 3 ay 15 gün aranması bulunan şüpheli E.D., 11 Ocak tarihinde Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar etti. Şüpheli E.D'nin yakalanması için Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekibi çalışma başlattı. Şüpheli E.D. polisler tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ÇANAKKALE
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