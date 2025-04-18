Firar ile Yakalanan Suçlu Tutuklandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, polis ekiplerince saklandığı adreste yakalandı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu dahil birçok suça karıştığı belirlenen ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi B.S.'yi takibe aldı. Yapılan çalışma sonucu ekipler, Pazarcı Mahallesi'nde saklandığı adreste B.S.'yi kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki ve adliyedeki işlemleri tamamlanan şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA