Firari 22 Yıl Ceza Alan Şahıs Yakalandı

3.Sayfa

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak hakkında 12 ayrı suçtan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Ş.A.A.'yı yakalamak için düğmeye basan ekipler, Ş.A.A.'yı takip etmeye başladı. Ş.A.A.'nın bir dövme stüdyosunda çalıştığı bilgisini alan ekipler, müşteri kılığında girdikleri dükkanda firariyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Yetkililer, halkın güvenliği için yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - BALIKESİR