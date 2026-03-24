Firari 22 Yıl Cezalı Suçlu Yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hakkında kesinleşmiş 22 yıl hapis cezasıyla aranan firari, polis kovalamacasıyla yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, dün Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde devriye gezen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 3 ayrı suçtan toplam 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 1 yıldır aranan T.S.'yi, paniğe kapılıp kaçmaya çalışması üzerine takibe aldı. Yaşanan kısa süreli kovalamacada Nazım Sav Caddesi üzerinde yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ
