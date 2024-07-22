Firari canlı yayında yakalandı - Son Dakika
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Firari canlı yayında yakalandı

Mersin'de 2 kişiyi bıçaklama yaralama suçundan aranan şüpheli, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından saklandığı bahçede ağaçların altında bulunan şüpheli gözaltına alındı.

22.07.2024 23:20
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Firari canlı yayında "beni ekip, helikopter alabilir mi ya" dedi, JASAT bahçede yakaladı

MERSİN - Mersin'de 2 kişiyi bıçaklama yaralama suçundan aranan şüpheli sosyal medyadan " Beni ekip mekip, helikopter alabilir mi ya, hayatın sillesinden geçmişim" diyerek canlı yayın yaptı. 15 gün kaçabilen şüpheli jandarma ekipleri tarafından saklandığı bir bahçede ağaçların altında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 15 gün önce merkez Akdeniz ilçesinde tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli R.P. sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Canlı yayında kendisinin 17 yaşından beri cezaevine girip çıktığını ve kimsenin yakalayamayacağını kasteden şüpheli "Beni ekip mekip, helikopter alabilir mi ya, hayatın sillesinden geçmişim" ifadelerini kullandı. Şüphelinin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli şahsın ormanlık alan ile bahçelerde saklandığı belirlendi. Şüphelinin yakalanmamak için farklı güzergahlar kullanarak yerleşim yerlerinden yiyecek temin ettiğini de tespit eden ekipler, saklanmış olabileceği bölgede arama başlattı. Belirlenen noktalarda arama yapan ekipler tespit edilen ayak izleri ve yaşam malzemesi atıklarından çemberi daralttı. Şüpheli R.P'nin olduğu değerlendirilen narenciye bahçesine şok baskın yapan ekipler şahsı ağaç altında yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli "Kimse bulamaz diyordum, jandarma buldu" dedi.

Jandarmada ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Firari canlı yayında yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Firari canlı yayında yakalandı - Son Dakika
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