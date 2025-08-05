Firari Cinayet Zanlısı İzmir\'de Yakalandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet zanlısı, polis ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Motosikletli Polis Timler Amirliği ekiplerince Çiğli ilçesinde A.A. (29) isimli şahsın yapılan sorgusunda "Kasten öldürme ve hükümlünün kaçması" suçlarından 18 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası arandığı tespit edildi. Firari cinayet zanlısı A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR