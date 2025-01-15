49 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken yakalandı
ANTALYA - Antalya'da polisin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada 49 yıl 6 AŞ kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde "Muhkem Eşyayı Kırmak Suretiyle Hırsızlık" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından toplam 49 Yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis ile aranan firari K.Y. cezaeevine teslim edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Firari Hırsız 49 Yıl Hapisle Yakalandı - Son Dakika
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