Firari Hırsız 49 Yıl Hapisle Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hırsız 49 Yıl Hapisle Yakalandı

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Antalya'da 49 yıl 6 ay hapis cezası olan K.Y. firari olarak yakalandı ve cezaevine gönderildi.

15.01.2025 17:44
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49 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken yakalandı

ANTALYA - Antalya'da polisin aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada 49 yıl 6 AŞ kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde "Muhkem Eşyayı Kırmak Suretiyle Hırsızlık" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından toplam 49 Yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis ile aranan firari K.Y. cezaeevine teslim edildi.

Firari Hırsız 49 Yıl Hapisle Yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Firari Hırsız 49 Yıl Hapisle Yakalandı - Son Dakika

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