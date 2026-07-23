Firari Hükümlü Alanya'da Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç.'nin (38), Güllerpınarı Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlü G.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen G.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ANTALYA
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