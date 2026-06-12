Firari Hükümlü Antalya'da Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hükümlü Antalya'da Yakalandı

12.06.2026 10:54
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Alanya'da 11 yıl 8 ay hapis cezası olan firari hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 11 yıl 8 ay 14 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin teknik takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 'uyuşturucu madde ticareti, nitelikli yağma ve tutuklu ve hükümlünün kaçmasına yardım etmek' suçlarından hakkında kesinleşmiş 11 yıl 8 ay 14 gün hapis cezası bulunan M.B.'nin (30) yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda firari hükümlünün Demirtaş Mahallesi'nde bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, mahkemeye çıkarılan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Antalya, Alanya, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Firari Hükümlü Antalya'da Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Aktas Mustafa Aktas:
    şu operasyonlar güzel de sonuç bakın halkın cebine girmiyo herkes bu sorundan muzdarip durumda polis yakalaması güzel ama bu tür olaylar devam ediyo işte bu da gösteriyo ki sistemde çok sıkıntı var 0 0 Yanıtla
  • Esra Kurt Esra Kurt:
    11 yıl 8 ay hapis cezası aldıktan sonra firar etmek başlı başına bi suç daha işte bu yüzden hesapları temiz olmuyo 0 0 Yanıtla
  • Konuralp Ozkardesler Konuralp Ozkardesler:
    valla böyle firariler başka ülkelerde bi haftada yakalanıyo ama burada yıllarca dolaşıp dururlar işte bu işin sıkıntısı bu da halkı güvenli hissetmiyo sonuçta 0 0 Yanıtla
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