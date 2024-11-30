Firari Hükümlü Mardin\'de Yakalandı

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Mardin'de hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektiflerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 'kasten adam öldürme suçundan 32 yıl hapis cezası bulunan Ş.G. gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN