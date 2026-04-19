Firari Hükümlü Samsun\'da Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 20 yıl 1 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timlerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde uygulama gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında toplam 20 yıl 1 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN