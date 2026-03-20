Firari Hükümlü Şanlıurfa\'da Yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ., Viranşehir ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ŞANLIURFA
