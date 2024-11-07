Firari Hükümlü Seydikemer'de Yakalandı - Son Dakika
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Firari Hükümlü Seydikemer'de Yakalandı

Firari Hükümlü Seydikemer\'de Yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 11 yıl 5 ay hapis cezası olan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

07.11.2024 20:35
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, D.A.K.'yi Kadıköy Mahallesi'nde yakaladı. Hükümlünün "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, uyuşturucu imal ve ticareti, kasten yaralama ve nafaka hükümlerine uymamak" suçlarından dolayı 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Eşen T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Firari Hükümlü Seydikemer'de Yakalandı - Son Dakika

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