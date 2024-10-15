Firariden Gözaltına: Silah Çekti - Son Dakika
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Firariden Gözaltına: Silah Çekti

Firariden Gözaltına: Silah Çekti

Pendik'te cezaevi firarisi Mansur Çimen, polise silah çekerek kaçmaya çalıştı; vatandaşlar müdahale etti.

15.10.2024 22:52
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Pendik'te cezaevi firarisi polise yine silah çekti: Vatandaş müdahalesiyle gözaltına alındı

Tutuklanan sanığın 7 buçuk yıla kadar hapsi isteniyor

İSTANBUL - İstanbul'da hırsızlık ve yağma suçlarından toplam 4 adet kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve izinli çıktığı cezaevine geri dönmeyen 19 yaşındaki Mansur Çimen, Pendik'te yakalandı. Firari hükümlü, gözaltına alındığı sırada polis ekiplerine silah çekerek kaçmaya çalıştı ancak polis ve vatandaşların anında müdahalesi ile etkisiz hale getirildi. Olayın ardından tutuklanan sanık hakkında, 2 ayrı suçtan 7 buçuk yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Olay, 7 Eylül 2024 günü öğle saatlerinde Pendik'te meydana geldi. Polis ekipleri, şüpheli bir kişinin tedirgin davranışlarını fark etti. Ekiplerin üzerine gitmesiyle kaçmaya çalışan Mansur Çimen, yakalandı. Kelepçe takılacağı esnada çantasından bir tabanca çıkaran Çimen, silahını doldurmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar hızlı bir şekilde müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. Olay yerinde bulunan bir vatandaş, silahı saldırgandan alarak polislere teslim etti. Büyük bir facianın eşiğinden dönülen olayda korku dolu o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayı gören esnaf Nurcan Deniz, "Bir anda kargaşa oldu. Sivil polisler müdahale ettiği sırada adamın elinde silah vardı. Esnaflar bir anda adamın üzerine çöktü. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak götürüldü. Olayda insanlar panikle etrafa kaçıştı. Silah patlamadı." diye konuştu.

Tutuklanan sanık hakim karşısına çıktı

Olayın ardından tutuklanan Mansur Çimen hakkında "görevi yaptırmamak için silahla direnme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Anadolu 70. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Mansur Çimen, silahı yok etmek amacıyla fırlatmaya çalıştığını söyleyerek suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

Cezaevi, Pendik, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Firariden Gözaltına: Silah Çekti - Son Dakika

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