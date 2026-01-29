İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir'e beraat - Son Dakika
İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir'e beraat

29.01.2026 23:02
İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir, terör örgütü PKK'nın alt yapılanması HDK'ya üye olduğu ve propaganda yaptığı iddialarıyla yargılandığı davada beraat etti. Mahkeme, Epözdemir'in her iki suçlamadan da aklanmasına karar verdi.

İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir'in terör örgütü PKK'nın alt yapılanması HDK'ya üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Epözdemir'in iki suçtan da beraatına karar verdi.

İstanbul Baro Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir'in silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın alt yapılanması HDK'ya (Hakların Demokratik Kongresi) üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Fırat Epözdemir ve avukatları hazır bulundu. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Fırat Epözdemir'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından ayrı ayrı beraatına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Fırat Epözdemir'in silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatı doğrultusunda sol siyasi gruplar ile ittifak kurulabileceği yönündeki açıklamaları sonrasında kurulan HDK (Hakların Demokratik Kongresi) içerisinde Bağcılar Başkanı olarak bulunduğunun tespit edildiği anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Epözdemir'e sözde 'Kürdistan Meclisi', HDK'ya ise Türkiye'nin batı bölgelerini içerisine alacak şekilde sözde 'Türkiye Meclisi' rolünün biçildiği, örgütün talimatı ile kurulan HDK içerisinde görev aldığı, görüş ve fikirlerini benimsediği, 2015'de HDK'nın talimatı ile kurulan 'Diren Cizre' isimli mesajlaşma grubuna üye olduğu, gruptaki üyeler ile Cizre ilçesinde yaşanan olaylara destek için gittikleri, aynı tarihlerde terör örgütü güdümünde yayın yapan haber sitelerinde yaşananları protesto etmek için hukuk örgütlerinin destekte bulunulduğunun belirtildiği aktarıldı.

Kendi iradesini örgüt iradesine terk ederek, aldığı emir ve talimatı yerine getirdiği belirtildi

HDK'nın Cizre ilçesi ile ilgili açıklamalarından sonra şüpheli Epözdemir'in kendi iradesini örgüt iradesine terk ederek, aldığı emir ve talimatı yerine getirdiğinin belirtildiği iddianamede, Cizre'de terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunduğu, örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettiği kaydedildi.

"HDK'nın herhangi bir şekilde illegal yapılanma olduğunu ileri sürmemekteyiz"

Şüpheli Epözdemir'in ifadesine de yer verilen iddianamede, "Soruşturmanın amacının İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi olmam sebebi ile İstanbul Barosu'na hedef alınarak soruşturma yürütüldüğü açık ve nettir. Benim PKK terör örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet yürüten akrabam veya yakınım yoktur. Herhangi bir şekilde PKK/KCK terör örgütü KCK-TDÖ sosyal alan ve kurumlar sözcüğüne bağlı avukatlar barosu içerisinde faaliyet yürütmedim. HDK'nın herhangi bir şekilde illegal yapılanma olduğunu ileri sürmemekteyiz. Bağcılar başkanlık pozisyonum gözükse de ben 2014 yerel seçimlerinde Bağcılar Belediyesi Eş Başkan Adayı idim. Bu adaylık bilgilerimin HDK sisteminde olmasının nedeni büyük ihtimal BDP'nin HDK'nın bir bileşeni olmasından kaynaklı olabilir. Ben yaşamım boyunca silah kullanmadığım gibi çocuklarıma oyuncak silah dahi almış değilim. Sorunların çözümünün silah ve şiddetle olmayacağını sürekli savunan biriyim. Benim herhangi bir illegal örgütle bir bağımın olması hayat ve yaşam şeklime aykırıdır" şeklinde konuştuğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Fırat Epözdemir'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından toplamda 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

