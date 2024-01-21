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Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Teröre ve teröriste geçit vermeyen Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonlarına devam edeceğini belirtti.

Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde 7 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi
21.01.2024 - 19:54,  Güncelleme: 19:56
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Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde 7 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşımında, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Bafdik bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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