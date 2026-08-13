Fırat Nehri\'nde Mahsur Kalan 6 Kişi Kurtarıldı

Adıyaman- Şanlıurfa il sınırında bulunan Fırat Nehri'nde köprü altında piknik yaptıkları sırada su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu Damlıca köyü yakınlarında bulunan Karababa Köprüsü altında piknik yapan 6 kişi, Atatürk Barajı'ndan bırakılan su nedeniyle yükselen nehir suları yüzünden kıyıya dönemedi. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine jandarma ekipleri ile Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde mahsur kalan 6 kişi kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Yaklaşık 1 ay içerisinde şu ana kadar aynı noktada 42 kişinin mahsur kalarak, ekipler tarafından kurtarıldığı öğrenildi.