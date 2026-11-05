Fırat, siluet onayı için kreş istendiğini, bağışla projenin onaylandığını söyledi - Son Dakika
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Fırat, siluet onayı için kreş istendiğini, bağışla projenin onaylandığını söyledi

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Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında müşteki Abdulkerim Fırat, siluet onayı için kendisinden para ve kreş istendiğini iddia etti. Fırat, kreş bağışını yaptıktan sonra projesinin hemen onaylandığını söyledi; duruşma 9 Kasım Pazartesi gününe ertelendi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili müşteki Abdulkerim Fırat, inşaat projelerinin 'siluet onayı' için İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün tarafından para ve kreş istenildiği iddialarına ilişkin, "Gürkan Bey yardım yapıp yapamayacağımı sordu. Ben çok sert bir dille kesinlikle yardım yapamayacağımı söyledim. 'Kreş yapar mısın?' dedi. Resmi bağış olursa devletimize bu bağışı yapabiliriz. Kreş yapabileceğimizi söyledim. Ben kreş bağışını yaptıktan sonra hemen benim projem onaylandı. İstanbul Büyükşehir Belediyemize ben bağışta bulundum" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının üçüncü duruşmasının dördüncü oturumunun görülmesine devam edildi. Duruşmada tanık Yusef Arslan beyanda bulundu. Mar Yapı'nın ortağı Arslan, iddianamede yer alan Rotana Rezidans isimli projeyi yapan mağdurların iskan iznine karşılığı para vermeye zorlandığı iddia edilen eyleme ilişkin konuştu.

Tanık duruşmada iskan iznine karşılık istenen milyon dolarları anlattı

Arslan, "Bir inşaat yapılıyor. 2022 yılında ilk fazını bitirdik. İş bitirmeyle ilgili Yapı Denetim Şirketinden müracaat istedik. Kendileri müracaat etti ve iskan almamız için başkanla görüşmemiz gerektiğini söylenmiş. Ben bunu projenin ortaklarından olan Münir Bey'den öğrendim. İstekleri İlker Aydın'a ilettim. İlker Aydın, Abdi İbrahim'in temsilcisiydi aynı projede. Daha sonra onlar bu işi devraldı, onlar takip etti. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Projede 3 tane bina vardı. İlk 2 blok tamamlandığında 3,5 milyon dolar bir ödeme talep edildiği, daha sonradan 2. 3. bina bittiğinde de 3,5 milyon gibi bir talep olduğu söylendi. Proje aslında tamamıyla ruhsatına uygun imal edilmişti. Onun için ortaklar da biraz tepki gösterdi niye böyle talep var diye. Doğrudan bir görgüm yok" dedi.

Ardından müşteki Abdulkerim Fırat, SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlanarak beyanda bulundu. Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkan vekili Fırat iddianamede yer alan ifadesinde, holdingin inşaat işleriyle ilgilenen ortağı olduğunu ve bir projelerinin ruhsat işlemleri için Beşiktaş Belediyesi'ne başvurulduğunu anlatmıştı. Fırat, projelerinin 'siluet onayı' için, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün tarafından para ve kreş istenildiğini de iddianamedeki ifadesinde anlatmıştı.

Projelerinin siluet onayı için istenilen kreş yardımını duruşmada anlattı

Fırat, "Bir projemizin ilçe belediyesinden ruhsatını aldıktan sonra önümüze hiç bilmediğimiz siluet onayı için Büyükşehir Belediyesi'ne gidilecek diye bir talep geldi. Biz buna itiraz ettik. 50 bin metrekareyi geçen yapılarda usulen Büyükşehir Belediyesi'ne gidip siluet izni alınması gerektiğini söylediler. Çalışanlarımızı devamlı Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili İmar Daire Başkanlığı'na gönderdik. Gidiyoruz muhatap bulamıyoruz. Bu 7-8 ay sürdü. Şantiyeyi kurmuşuz, onlarca teknik personelimiz var, herkese maaş veriyoruz ve insanlar orada yatıyor. Pasifik Holding'in imar danışmanlarından Aytaç Ülkebaş'a görev verdim, bu niye böyle oluyor diye. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'den randevu aldığını, görüşmemiz gerektiğini söyledi. Saraçhane binasına gittim. Gürkan Bey beni hemen içeriye aldı ve görüşme başladı. Direkt yardım yapıp yapamayacağımı sordu. Ben çok sert bir dille kesinlikle yardım yapamayacağımı söyledim. 'Kreş yapar mısın?' dedi. Ben de biraz düşündüm. Resmi bağış olursa devletimize bu bağışı yapabiliriz. Kreş yapabileceğimizi söyledim" dedi.

"Kreş bağışını yaptıktan sonra hemen benim projem onaylandı"

Müşteki Fırat, bir yıl içinde kreşi bitirebileceklerini söylediğini duruşmada anlatarak, "Gürkan Akgün bunun üstüne 'mevcut kreşlerimize protokol karşılığı devam edin' dedi. Ben de 'bunun karşılığı nedir?' diye sordum. Bana 'her kreşin maliyeti 15 milyon TL' dedi. Ben de bunu kabul edip 'evet, bir kreş bağış yapabiliriz' deyip konuyu kapattım. Şikayetim devam ediyor" ifadelerini kullandı. Fırat kendisine sorulan sorular üzerine verdiği yanıtta "Ben kreş bağışını yaptıktan sonra hemen benim projem onaylandı. İstanbul Büyükşehir Belediyemize ben bağışta bulundum" şeklinde beyanda bulundu.

Müşteki Fırat'ın beyanlarının ardından duruşma 9 Kasım Pazartesi gününe ertelendi.

Kaynak: İHA
Ekrem İmamoğlu3. SayfaGüncelSon Dakika

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