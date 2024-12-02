Fırına Kilitlenen Çocuk Yanıklarla Kurtuldu - Son Dakika
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Fırına Kilitlenen Çocuk Yanıklarla Kurtuldu

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Kayseri'de 16 yaşındaki B.Ç., arkadaşlarının fırına kilitleyip ısıyı artırması sonucu yanıklar oluştu.

02.12.2024 09:49
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Arkadaş faciasında canından olacaktı... Önce fırına kilitlediler sonra dereceyi artırdılar

Kayseri'de arkadaşları tarafından fırına kilitlenen çocuğu eli ve yüzü yandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iddiaya göre 16 yaşındaki bir çocuk oyun oynadığı arkadaşları tarafından önce fırına kitlendi. Fırının derecesinin de artırılması sonucu çocuğun vücudunda büyük yanıklar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan bir fırında 1 ay önce arkadaşlarıyla oyun oynayan B.Ç. iddiaya göre arkadaşları tarafından fırına kilitlendi. Arkadaşlarının fırının derecesini de artırması üzerine B.Ç.'nin elinde ve yüzünde yanıklar oluştu. Daha sonra fırından çıkarılan B.Ç. hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Olaydan 1 ay sonra başına gelenleri anlatan B.Ç., arkadaşlarının kendini üzerine su döküldüğünü söylemesi yönünde tembihlediklerini ifade ederek, "Arkadaşlarla saat 9-10 gibi maç yaptık. Oradan çıktık hep beraber fırına gittik. Fırına sohbet amaçlı gittik. Biraz sohbet ettikten sonra arkadaşım fırının içerisine girdi ve çıktı. Daha sonra bende merak ettim ve girdim. Arkamı döndüğümde arkadaşım kapıyı kapatıyordu. Elimle kapıyı ittim ama yetişemedim. Sonra elimi cebime soktum, kapşonumu çektim. Bir tur döndükten sonra tık diye bir ses geldi. Fırının derecesi artmaya başladı. Bağırdım açmadılar. Elimle kapıya vurunca elim kafam açıldı. 2 elim ve yüzüm yandı. Fırından çıktıktan sonra herkes telaşlandı. Arkadaşlarım hastaneye giderken, üzerime çaydanlıktan su döküldüğünü söylememi istediler. Fırının önüne yatmışım onları hatırlamıyorum. Birkaç gün kendime gelemedim sonradan hatırladım. Hastanede elimi yüzümü sardılar ve krem sürdüler. Sonra ailemi aradılar ve ailem geldi" dedi.

Fırına Kilitlenen Çocuk Yanıklarla Kurtuldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fırına Kilitlenen Çocuk Yanıklarla Kurtuldu - Son Dakika

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