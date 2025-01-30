Fırtınada Batan Geminin Sahibi 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Fırtınada Batan Geminin Sahibi 3 Kişi Tutuklandı

Zonguldak'ta fırtınada batan Kafkametler gemisinin 3 sahibi, güvenlik yönetimini ihmal nedeniyle tutuklandı.

30.01.2025 17:41
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Fırtınada batan Kafkametler yük gemisinin sahibi 3 kişi tutuklandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle batan Kafkametler yük gemisinin donatanı (sahibi) 3 kişi tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin emniyetli yönetim sisteminin gereklerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle tali kusurlu oldukları belirtildi.

Rusya'nın Temryuk limanından aldığı yükü Aliağa limanına götürmek üzere yola çıkan "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, kötü hava şartları nedeniyle Kdz. Ereğli limanı önünde demirlediği sırada askeri mendireğe çarparak 19 Kasım 2023 saat 10.24'te battı. Olayın hemen ardından arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı. Geri kalan 7 mürettebatı olan gemi kaptanı Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'i bulma çabaları aralıksız devam etti. Ancak kayıp mürettebata dair bir ize rastlanmadı.

14 Aralık 2023 itibarıyla, Aras Salvage Gemi-Enkaz kurtarma şirketi, "Kafkametler" gemisi enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı. Bu tarihten itibaren yaklaşık bin 421 ton enkaz kaldırıldı.

Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada bilirkişi heyeti raporunu tamamladı. Raporda gemi sahiplerinin emniyetli yönetim sisteminin gereklerine aykırı davrandıkları, meydana gelen kazada da tali kusurlu olduklarına yer verildi. Bunun üzerine Kafkametler Denizcilik ve Ticaret AŞ'nin yetkilileri G.Ö, K.Ö. ve S.Ö'nün ifadelerine başvuruldu.

Gemi donatanı (sahibi) üç şüpheli sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fırtınada Batan Geminin Sahibi 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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