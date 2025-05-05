Fırtınaya Rağmen Hasta Tahliyesi - Son Dakika
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Fırtınaya Rağmen Hasta Tahliyesi

Erdek'te fırtınaya rağmen sağlık ekipleri, hasta tahliyesi gerçekleştirerek hastayı kurtardı.

05.05.2025 20:17
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Erdek'te fırtınaya rağmen hasta tahliyesi gerçekleştirildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda rahatsızlanan bir vatandaş, olumsuz hava şartlarına rağmen sağlık ekiplerinin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kuvvetli fırtına nedeniyle Erdek ile Adalar hattında hizmet veren GESTAŞ arabalı vapur seferleri Pazartesi ve Salı günleri iptal edilmişti. Seferlerin durdurulmasına neden olan olumsuz hava şartlarına rağmen, Paşalimanı Adası'nda rahatsızlanan bir vatandaş için 112 Acil Sağlık ekipleri devreye girdi.

Zorlu hava şartları altında yürütülen tahliye operasyonunda hasta, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından güvenli şekilde adadan alınarak Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA

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