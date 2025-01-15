Fıstık Sanan Uyuşturucu Şüphelisi

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Poşette uyuşturucu yakalattı, "Fıstık sanıyordum" savunması yaptı

ADANA - Adana'da narkotim ekipleri bir şüphelinin cebindeki poşetten 397 uyuşturucu hap ele geçirdi. Hapı yakalatan şüphelinin, "Poşettekini fıstık sandım" diye pişkin savunma yaptığı öne sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi'nde narkotim ekipleri sokaklardaki uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı.

Uygulama sırasında Ahmed E. polisleri görünce yavaşladı. Bu sırada yolcu konumundaki Muhtar F. yere poşet attı. Durumu fark eden narkotim ekipleri şüphelileri yakaladı.

Uyuşturucu maddeyi atan Muhtar F., emniyetteki ifadesinde "Poşettekini fıstık sanıyordum" dediği öne sürüldü.