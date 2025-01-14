Foça\'da 32 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 32 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanırken, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Ocak günü Foça ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı'nın (MORAD-10) saat 04.20'de lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespiti üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) tarafından durdurulan lastik bottaki 10'u çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, aynı gün saat 10.25'te, Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bottaki 2'si çocuk 29 düzensiz göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR