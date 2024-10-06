Foça\'da 340 Hektar Alan Yangında Zarar Gördü

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İzmir'in Foça ilçesinde, çöplükte çıkıp ormanlık alana yayılan ve 340 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesi havadan görüntülendi.

Yangın, dün saat 11.15 sıralarında Foça ilçesi Yeni Foça Mahallesi'nde meydana gelmişti. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı; 9 uçak, 7 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibinin yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından da yangını söndürme çalışmalarına destek olmak için TSK'ya ait 2 helikopter görevlendirmişti. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları etkin çalışmaların sonucunda dün saat 21.15'te kontrol altına alınarak söndürülmüş ve bölgede soğutma çalışmalarına geçilmişti.

Yanan alan havadan görüntülendi

Yangınla ilgili açıklama yapan Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, olayda 340 hektar alanın zarar gördüğünü belirtmişti. Yangın sonrası oluşan hasarın boyutu ise havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde, yangından etkilenmeyen bazı ağaçların yanı sıra çok ağacın yandığı ve ormanlık alanın gri küllerle kaplandığı yer alıyor. - İZMİR