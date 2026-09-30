Fon Soruşturması'nda Tera yöneticisi dahil 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Fon Soruşturması'nda Tera yöneticisi dahil 6 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon Soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Tera yöneticisi Emir Münür Sarpyener'in de bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Tera yöneticisi Emir Münür Sarpyener de bulunuyor.
Fon Soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Tera yöneticisi Emir Münür Sarpyener'in de bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
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