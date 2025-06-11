Forklift Kazasında Elektrikli Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, elektrikli motosiklet sürücüsü forkliftin bıçağına çarparak ağır yaralandı.

Kaza, Kızılırmak Mahallesi Kabaoğlu Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki elektrikli motosiklet sürücüsü Mehmet D., bir iş yeri önünde kamyondan yük indiren E.A. yönetimindeki forkliftin ön kısmındaki bıçağa başını çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü başından ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Mehmet D.'yi Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN