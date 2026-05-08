Forkliftle Kuyumcuyu Soğutan Sanığa 9 Yıl 7 Ay Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Forkliftle Kuyumcuyu Soğutan Sanığa 9 Yıl 7 Ay Ceza

Forkliftle Kuyumcuyu Soğutan Sanığa 9 Yıl 7 Ay Ceza
08.05.2026 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, kuyumcudan altın çalan sanık, 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de çaldığı forklifle kuyumcunun kepengini açarak altınları çalıp sonrasında da eşek ile kaçan sanık, 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta 9 Şubat 2026 tarihinde, çaldığı forkliftle kuyumcu dükkanının kepenk ve camlarını kırıp, 150 gram altını aldıktan sonra eşekle kaçan M.Ç., hakim karşısına çıktı. Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ç., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanının eve sakladığı altınların yerini neden polislere kendisinin değil de babasının söylediğini sorması üzerine M.Ç., "Polislerle gidip altınların yerini göstermeye utandım. Babama ahırdaki kuşların yuvasını işaret ettim. Babama 'taka' deyince babam anladı altınların yerini. Babama söylemekteki amacım altınları polise teslim etmekti. Birkaç altının kaybolduğu söyleniyor ama ailemin durumu ortada" diye konuştu.

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme; sanığa 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı' suçundan 7 yıl 6 ay, 'mala zarar verme' suçundan 10 ay, 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 9 yıl 7 ay hapis cezası verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Forkliftle Kuyumcuyu Soğutan Sanığa 9 Yıl 7 Ay Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de bir kişide hantavirüs tespit edildi İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi
Erzurumspor FK, şampiyonluğu İstanbul Boğazı’nda kutladı Başkandan yeni stat müjdesi Erzurumspor FK, şampiyonluğu İstanbul Boğazı'nda kutladı! Başkandan yeni stat müjdesi
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, “Sondan ikinci başbakanımız“ diyerek Davutoğlu’na yanıt verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, "Sondan ikinci başbakanımız" diyerek Davutoğlu'na yanıt verdi
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren’den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla... Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...

20:22
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
19:43
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
18:38
Beşiktaş İskelesi’nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
18:15
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
17:41
Cenazede tepki çeken olay: “Hakkımı helal etmiyorum“ diye bağırdı
Cenazede tepki çeken olay: "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 20:32:38. #7.13#
SON DAKİKA: Forkliftle Kuyumcuyu Soğutan Sanığa 9 Yıl 7 Ay Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.