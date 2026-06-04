Frankfurt Havalimanı'nda Uçak Arızası - Son Dakika
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Frankfurt Havalimanı'nda Uçak Arızası

04.06.2026 16:39
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Lufthansa'nın Boeing 787 modeli, apronda ön iniş takımıyla çöktü. Yaralı yok.

Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda Lufthansa'ya ait Boeing 787 yolcu uçağının ön iniş takımı apronda çöktü.

Alman havayolu şirketi Lufthansa'ya ait uçakta teknik bir arıza yaşandı. Frankfurt Havalimanı'nda apronda bekleyen Boeing 787 yolcu uçağının ön iniş takımı apronda çöktü. Olay anına ait görüntülerde, uçağın ön kısmı çökerken yakındaki bir görevlinin son anda geri çekildiği dikkati çekiyor.

Frankfurt Havalimanı'nın işletmecisi Fraport'tan yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 12.45 sıralarında apronda meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, herhangi bir yaralanmanın olup olmadığı da dahil olmak üzere ayrıntıların araştırıldığı aktarıldı.

New York merkezli haber ajansı Bloomberg News, olay sırasında uçakta yolcu bulunmadığını bildirdi. - FRANKFURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Frankfurt Havalimanı'nda Uçak Arızası - Son Dakika

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