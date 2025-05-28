Fransa'da Eski Cerrah 20 Yıl Hapse Mahkum Edildi - Son Dakika
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Fransa'da Eski Cerrah 20 Yıl Hapse Mahkum Edildi

Fransa\'da Eski Cerrah 20 Yıl Hapse Mahkum Edildi
28.05.2025 18:04
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299 kişiye cinsel saldırı ve tecavüz suçundan yargılanan eski cerrah Jol Le Scouarnec, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa'da 299 kişiye yönelik cinsel saldırı ve tecavüz suçundan yargılanan eski cerrah Jol Le Scouarnec, mahkeme tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa'da çoğunluğu çocuk olan 299 kişiye yönelik cinsel saldırı suçlarından yargılanan eski cerrah Jol Le Scouarnec, hakkında karar çıktı. Morbihan Bölge Ceza Mahkemesi, Fransa tarihinin en büyük cinsel istismar davalarından biri olarak kayıtlara davada Le Scouarnec'i şartlı tahliye olmaksızın 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"Tek isteğim insanlığımı geri kazanmak"

Le Scouarnec, mahkemede yaptığı konuşmada, "Suçlarımın sebep olduğu büyük acının farkındayım" ifadelerini kullanarak, "Hiçbir merhamet istemiyorum. Tek isteğim insanlığımı geri kazanmak" dedi.

Le Scouarnec, 1989 ile 2014 yılları arasında çeşitli hastanelerde görev yaptığı sırada yüzlerce kişiye cinsel saldırı ve tecavüzde bulunduğu ortaya çıktı. Yargılamanın ilk günlerinde Le Scouarnec'in eşi ve üç kızı tanıklık yaparken, davanın 5'inci duruşmasında Le Scouarnec öz torununa cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etmişti. Le Scouarnec, 20 Mart'taki duruşmada ise tüm suçlamaları kabul etmişti.

"Otoriter, duygusuz ve korkak"

Le Scouarnec'in itiraflarının ardından, Lorient Savcılığı tarafından ortaya çıkan mağdurlarla ilgili yeni bir soruşturma başlatılmıştı.

Savcı Stephane Kellenberger, 23 Mayıs'taki mütalaasında, sanığın "duygusuz, mekanik ve öğretici bir dille konuştuğunu" belirtmiş, empati eksikliğini vurgulamıştı. Sanığın kurbanlarını "birer nesne" olarak gördüğünü ve özellikle çocuk ya da sedasyon altındaki hastaları hedef aldığını söyleyen Kellenberger, sanığın küçük kapasiteli hastanelerde çalışarak daha az denetime maruz kalmayı tercih ettiğini ifade etmişti. Kellenberger, ayrıca sanığı "otoriter, duygusuz ve korkak" bir şahıs olarak nitelendirmişti.

Fransa Sağlık Bakanı Neuder, mağdurlarla görüşecek

Fransa Sağlık Bakanı Yannick Neuder, mağdur kolektifinin çağrısı üzerine birkaç gün içinde kendileriyle görüşeceğini açıkladı. Neuder, şüpheli durumlarda bile, ilgili kişilerin çocuk, yaşlı veya savunmasız bireylerle temasta bulunmasını engelleyecek bir "önleyici ilke" uygulanması gerektiğini belirterek, yargı süreci devam eden kişilerin bile cinsel suçlular veri tabanına geçici olarak işlenebilmesini önerdi.

"Şüphe varsa, koruma önceliklidir"

Fransa'da Çocuk İşlerinden Sorumlu Yüksek Komiser Sarah El Hairy ise, "masumları koruma" ilkesinin, bazı durumlarda masumiyet karinesinin önüne geçmesi gerektiğini savunarak, "Şüphe varsa, koruma önceliklidir" dedi.

Hükümet, benzer trajedilerin yaşanmaması için "güçlü ve yapısal reformlar" sözü verdi. Söz konusu dava, bireysel bir suçluyu değil, aynı zamanda Fransa'da yıllar süren kurumsal ihmalleri de gün yüzüne çıkardı.

Öte yandan Le Scouarnec, 2020 yılında Charente-Maritime bölgesindeki Saintes kentinde benzer suçlardan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. - PARİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fransa'da Eski Cerrah 20 Yıl Hapse Mahkum Edildi - Son Dakika

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