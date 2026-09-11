Fransa'da Rouen-Caen treni raydan çıktı, 20 kişi yaralandı - Son Dakika
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Fransa'da Rouen-Caen treni raydan çıktı, 20 kişi yaralandı

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Fransa'nın kuzeyinde Rouen-Caen seferini yapan ve 180 yolcunun bulunduğu yolcu treni raydan çıktı. Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, kazada 20 kişinin yaralandığını ve olay yerine 140 itfaiyecinin sevk edildiğini açıkladı.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, Rouen-Caen seferini yapan ve 180 yolcunun bulunduğu trenin raydan çıktığı kazada 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

Fransa'nın kuzeyinde Rouen-Caen seferini yapan yolcu treni, yerel saatle 19.45 sıralarında Cleon ve Tourville-la-Riviere belediyeleri yakınlarında raydan çıktı.

Seine-Maritime Valiliğinden yapılan açıklamada, trende yaklaşık 200 yolcunun bulunduğu ve olayın ardından saat 20.00'de bölgede operasyon merkezinin faaliyete geçirildiği bildirildi. Valilik, bölge halkına olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot ise yaptığı açıklamada, trende 180 yolcunun bulunduğunu ve kazada 20 kişinin yaralandığını belirtti. Tabarot, yolculara ve yaralılara yardım etmek üzere olay yerine 140 itfaiyecinin sevk edildiğini ve gelişmelerin yakından takip edildiğini kaydetti.

Fransız basınında yer alan haberlerde, trenin vagonlarından birinin ters döndüğü, dört vagonun ise raydan çıktığı aktarıldı. Kazayla ilgili konuşan bir polis yetkilisi ise trenin yabancı bir cisme çarptığını ifade etti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Fransa, Ulaşım, Güncel, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fransa'da Rouen-Caen treni raydan çıktı, 20 kişi yaralandı - Son Dakika

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