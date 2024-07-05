Fransa'dan tatil için gelen gurbetçi Konya'da hayatını kaybetti

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Fransa'dan tatil için geldiği Konya'da düşerek başını çarpan gurbetçi hayatını kaybetti

KONYA - Fransa'dan tatil için geldiği Konya'daki evinin balkonuna hava almak için çıkan 75 yaşındaki gurbetçi vatandaş, düşerek başını zemine çarpan sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Mimar Hüsnü Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fransa'dan tatil için Konya'ya gelen gurbetçi Mehmet Aslanadam (75), hava almak için balkona çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden yaşlı adam yere düştü. Düşmenin etkisi ile başını zemine çarpan Aslanadam ağır yaralandı. Yaşlı adamı eşi yerde yatar vaziyette bulurken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Aslanadam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından Aslanadam'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Mehmet Aslanadam'ın Fransa'dan tatil için ailesi ile birlikte Konya'ya geldiği öğrenildi.