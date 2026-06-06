Fransa\'nın Aradığı Şahıs İstanbul\'da Yakalandı

Fransa tarafından 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan "difüzyon mesajı" ile aranan şahıs, İstanbul Kağıthane'de MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı.

Türkiye, Fransız makamlarınca "difüzyon mesajı" ile ihbar edilen ve ülkesinde uzun süredir aranan S.K.'nın (35) Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) unsurları tarafından İstanbul'da olduğu tespit edildi. Uluslararası arenada uyuşturucu ticareti yapma, bulundurma, nakil ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin gizlenmesini ve dönüştürülmesini imkan sağlayıp kara para aklamakla suçlanan zanlının Kağıthane'de saklandığı nokta güvenlik ve istihbarat birimlerince belirlendi.

Yakalanan şahıs ülkesine iade edilecek

Kara para soruşturmalarında ve uyuşturucu trafiğinde adı geçen failin yeri, MİT tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. MİT ile polisin ortak operasyonu ile yakalanan S.K., sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Fransa adli makamlarınca hakkında "Difüzyon Mesajı" ile yakalama kaydı bulunan şüphelinin, işlemleri tamamlandıktan sonra ülkesine iade edilmesi bekleniyor. - İSTANBUL