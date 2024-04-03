Fransa'nın eski Başbakanı Edouard Philippe'nin ofisi arandı - Son Dakika
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Fransa'nın eski Başbakanı Edouard Philippe'nin ofisi arandı

Fransa\'nın eski Başbakanı Edouard Philippe\'nin ofisi arandı

Fransa'nın eski Başbakanı Edouard Philippe'nin ofisi, muhtemel bir yolsuzlukla ilgili devam eden ön soruşturma kapsamında polis tarafından arandı.

03.04.2024 17:47  Güncelleme: 17:51
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Fransa'nın eski Başbakanı Edouard Philippe'nin ofisi, muhtemel bir yolsuzlukla ilgili devam eden ön soruşturma kapsamında polis tarafından arandı.

Polis, muhtemel bir yolsuzlukla ilgili devam eden ön soruşturma kapsamında Fransa'nın eski Başbakanı Edouard Philippe'nin ofisinde arama yaptı. Philippe'nin yetkililerle işbirliği yaptığı belirtildi. Adı açıklanmayan bir kaynak basına yaptığı açıklamada, aramanın görevi kötüye kullanma, kamu fonlarını kötüye kullanma ve psikolojik taciz suçlamalarıyla Aralık 2023'te açılan ön soruşturmanın bir parçası olduğunu söyledi.

Philippe'nin ofisi tarafından yapılan açıklamada, Philippe'nin ve ekibinin "soruşturma için gerekli tüm unsurları sağlamak üzere tamamen ve sakin bir şekilde savcıların emrinde olduğu" belirtildi. Fransız basını, soruşturmanın doğrudan Philippe'yi ve bazı yardımcılarını hedef aldığını belirtti.

Macron'un ardından Cumhurbaşkanlığı için favoriler arasında

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından Cumhurbaşkanlığı için favori adaylardan olan Philippe, 2020 yılında hükümet değişikliği öncesinde başbakanlık görevinden istifa etmiş, 2020'de siyasi kariyerini inşa ettiği Fransa'nın kuzeyindeki bir sanayi liman kenti olan Le Havre'nin belediye başkanlığına yeniden seçilmişti. - PARİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fransa'nın eski Başbakanı Edouard Philippe'nin ofisi arandı - Son Dakika

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