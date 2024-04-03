Fransa'nın eski Başbakanı Edouard Philippe'nin ofisi, muhtemel bir yolsuzlukla ilgili devam eden ön soruşturma kapsamında polis tarafından arandı.
Polis, muhtemel bir yolsuzlukla ilgili devam eden ön soruşturma kapsamında Fransa'nın eski Başbakanı Edouard Philippe'nin ofisinde arama yaptı. Philippe'nin yetkililerle işbirliği yaptığı belirtildi. Adı açıklanmayan bir kaynak basına yaptığı açıklamada, aramanın görevi kötüye kullanma, kamu fonlarını kötüye kullanma ve psikolojik taciz suçlamalarıyla Aralık 2023'te açılan ön soruşturmanın bir parçası olduğunu söyledi.
Philippe'nin ofisi tarafından yapılan açıklamada, Philippe'nin ve ekibinin "soruşturma için gerekli tüm unsurları sağlamak üzere tamamen ve sakin bir şekilde savcıların emrinde olduğu" belirtildi. Fransız basını, soruşturmanın doğrudan Philippe'yi ve bazı yardımcılarını hedef aldığını belirtti.
Macron'un ardından Cumhurbaşkanlığı için favoriler arasında
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ardından Cumhurbaşkanlığı için favori adaylardan olan Philippe, 2020 yılında hükümet değişikliği öncesinde başbakanlık görevinden istifa etmiş, 2020'de siyasi kariyerini inşa ettiği Fransa'nın kuzeyindeki bir sanayi liman kenti olan Le Havre'nin belediye başkanlığına yeniden seçilmişti. - PARİS
Son Dakika › 3.Sayfa › Fransa'nın eski Başbakanı Edouard Philippe'nin ofisi arandı - Son Dakika
Diyarbakır'da 1 Nisan'da mahkeme çıkışı takip ettiği Sevda Meşe'yi (34) ve yanındaki Mehmet Sadıç'ı (50) tabanca ile ateş ederek öldüren Adem Meşe (35) saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Adem Meşe'nin, Sevda Meşe ile anlaşmalı olarak boşandıktan 1 saat sonra olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde tadilattaki gece kulübünde oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden 29 işçiden Alparslan Salih Derelioğlu, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı.
İYİ Parti'den seçilen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla zabıta ekipleri, Arapça tabelalı iş yerlerine yönelik denetimler başlattı. İşyeri sahiplerine 5 Nisan 2024'e kadar tabelalarını kaldırmaları uyarısı yapıldı.
Ankara Yenimahalle Hurdacılar Sitesi'nde atıl lastiklerin bulunduğu bir alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor. Siyah duman başkentin kilometrelerce ötesinden görülüyor. Yangın 3 iş yerine sıçradı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Lastikler iş makineleriyle bölgeden uzaklaştırılıyor.
Siirt'te, Van'da yaşanan olaylara yönelik tepki yürüyüşünde bulunan bir grup, polisle yaşanan arbedede 4 kişi gözaltına alındı.
Gaziosmanpaşa'da AK Parti'nin itirazının kabul edilmesinin ardından yeniden gerçekleştirilen oy sayımı sırasında dışarıda bulunanlar arasında kavga çıktı. Kavga polis ekipleri tarafından büyümeden son bulurken, partililer arasındaki tansiyonun zaman zaman yükseldiği öğrenildi.
ABD'nin New York eyaletinde 10 yıl önce başına cam kapı düşen kadının açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, kazadan sonra yaralanan kadına 35 milyon dolar tazminat verilmesine hükmetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?