Fransa'nın güneydoğusunda selde 2 kişi öldü, araçlar sel sularına gömüldü - Son Dakika
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Fransa'nın güneydoğusunda selde 2 kişi öldü, araçlar sel sularına gömüldü

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Fransa'nın güneydoğusundaki fırtına Bouches-du-Rhone ve Korsika'da sele yol açtı, evler ve yollar su altında kaldı. Korsika'da sürüklenen araçtaki kadın kurtuldu, bir erkek hayatını kaybetti; Saint-Mitre-les-Remparts'ta selde sürüklenen 75 yaşındaki adam da yaşamını yitirdi.

Fransa'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın güneydoğusunu fırtına vurdu. Bouches-du-Rhone ilinde ve Akdeniz'deki Korsika Adası'nda meydana gelen şiddetli yağış, sele yol açtı. Evler ve yollar sular altında kaldı. Onlarca araç sel sularına gömüldü. Mahsur kalan sürücüler ekipler tarafından kurtarıldı. Korsika Adası'ndaki Ghisonaccia komününde sürüklenen bir araçtaki kadın kurtulmayı başarırken, bir erkek ise hayatını kaybetti. Bouches-du-Rhone iline bağlı Saint-Mitre-les-Remparts komününde de sel suyuna kapılarak sürüklenen 75 yaşındaki bir adamın da cansız bedenine ulaşıldı.

Fırtınanın etkisini yitirdiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Doğal Afetler3. SayfaFırtınaFırtınaFransaGüncelYaşamDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'nın güneydoğusunda selde 2 kişi öldü, araçlar sel sularına gömüldü - Son Dakika
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