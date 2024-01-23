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Fren Halatı Kopan Motosiklet Duvara Toslama Kazası - Son Dakika
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Fren Halatı Kopan Motosiklet Duvara Toslama Kazası

Hatay'da fren halatı kopan motosiklet, duvara çarparak durabildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Fren Halatı Kopan Motosiklet Duvara Toslama Kazası
23.01.2024 - 23:06,
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Fren halatı kopan motosiklet duvara böyle tosladı

HATAY - Hatay'da fren halatı kopan motosiklet, duvara çarparak durabildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; fren halatı kopan ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet duvara çarparak durabildi. Kaza anı ve motosiklette bulunan 3 şahsı çevreye saçılma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 3 şahıs hafif şekilde yaralandı.

Kaynak: İHA
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